Стало известно, сохранит ли Герасимов должность начальника Генштаба РФ

Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову, вероятно, продлили срок военной службы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны. Издание направило запрос в оборонное ведомство. Официально в Минобороны РФ эти сведения пока не комментировали.

8 сентября военачальнику исполнилось 70 лет. Этот возраст считается предельным для службы в данном звании. Однако поправки, позволяющие президенту продлевать срок службы генералам и маршалам после 70 лет, были одобрены в 2021 году.

Герасимов возглавляет Генеральный штаб России с ноября 2012 года. За постсоветское время ни один из его предшественников не оставался на этой должности так долго — почти 13 лет.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Герасимова орденом Мужества. В указе сказано, что награда присвоена за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

До этого Путин продлил срок федеральной государственной службы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Согласно распоряжению, он сможет занимать должность до 27 августа 2026 года. Бастрыкин руководит СКР с 2011 года.