09 сентября 2025 в 11:12

Прокуратура взыскала с бывшего мэра Нижнего Новгорода 1 млрд рублей

С бывшего главы Нижнего Новгорода Сорокина взыскали более 1 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свыше 1 млрд рублей взыскано с бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина в доход государства за коммерческую деятельность, нарушающую антикоррупционное законодательство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Экс-чиновник использовал свои полномочия для получения прибыли для себя и своей супруги, создавая льготные условия для компании-застройщика.

Прокуратура установила, что Олег Сорокин, замещая в период с октября 2010 года по октябрь 2015 года должность главы города Нижнего Новгорода, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства занимался коммерческой деятельностью, будучи заинтересованным в деятельности компании-застройщика и своей супруги Элады Нагорной, при этом используя свои полномочия для представления им льготных условий с целью извлечения прибыли, — говорится в сообщении.

Ранее российские правоохранители провели обыск по месту проживания гендиректора компании «Биклевер Финанс» Яны Скоковой, которую подозревают в неправомерном переводе средств с подлогом документов. Аналогичные преступления вменяют совладелице предприятия Юлии Байтюль.

До этого Генеральная прокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего руководителя кадрового управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, связанного с коррупционными действиями. Общая стоимость имущества превышает 500 миллионов рублей.

Нижний Новгород
коррупция
взыскания
прокуратура
