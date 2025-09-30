Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 06:27

В Гидрометцентре озвучили, на каких реках уровень воды опасно снизится

Вильфанд: понижение уровня воды до опасной отметки ожидается на 10 реках России

Река Дон Река Дон Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Опасное понижение уровня воды ожидается примерно на десяти реках в различных регионах России, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, неблагоприятные гидрологические явления наблюдаются в Республике Коми, Московской области, Крыму и других субъектах РФ.

Сложившаяся ситуация создает серьезные ограничения для судоходства. По словам метеоролога, критически низкие уровни воды зафиксированы на реках Вычегде и Печоре в Республике Коми, а также на Дону и Оке в районе Серпухова. Опасная ситуация сложилась на реке Вятке в Кировской области.

На реках Крыма — то же самое, хоть и пройдут дожди, но все равно, очень мало осадков выпало за лето. Там настоящая засуха, аридная ситуация в Крыму. В ХМАО на реке Казым тоже произошло понижение уровня воды до опасно низкой отметки, значит там нельзя ходить судам, — указал Вильфанд.

В ближайшие дни неблагоприятные явления ожидаются на реках Лене и Индигирке. Критическое понижение уровня воды также отмечено на реке Казым в Ханты-Мансийском автономном округе и на верховьях Оби, в частности на реке Бия в Алтайском крае.

Во всех перечисленных регионах сложившиеся гидрологические условия делают невозможным безопасное движение судов. Мониторинг ситуации продолжается, и специалисты Гидрометцентра внимательно следят за развитием событий на водных артериях страны.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при происшествиях на воде при шторме в Крыму. Трагедии произошли за три дня. В МЧС уточнили, что помощь была оказана троим, а спасти удалось одного человека.

Роман Вильфанд
реки
Гидрометцентр
мель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции Валдая
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.