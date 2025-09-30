В Гидрометцентре озвучили, на каких реках уровень воды опасно снизится Вильфанд: понижение уровня воды до опасной отметки ожидается на 10 реках России

Опасное понижение уровня воды ожидается примерно на десяти реках в различных регионах России, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, неблагоприятные гидрологические явления наблюдаются в Республике Коми, Московской области, Крыму и других субъектах РФ.

Сложившаяся ситуация создает серьезные ограничения для судоходства. По словам метеоролога, критически низкие уровни воды зафиксированы на реках Вычегде и Печоре в Республике Коми, а также на Дону и Оке в районе Серпухова. Опасная ситуация сложилась на реке Вятке в Кировской области.

На реках Крыма — то же самое, хоть и пройдут дожди, но все равно, очень мало осадков выпало за лето. Там настоящая засуха, аридная ситуация в Крыму. В ХМАО на реке Казым тоже произошло понижение уровня воды до опасно низкой отметки, значит там нельзя ходить судам, — указал Вильфанд.

В ближайшие дни неблагоприятные явления ожидаются на реках Лене и Индигирке. Критическое понижение уровня воды также отмечено на реке Казым в Ханты-Мансийском автономном округе и на верховьях Оби, в частности на реке Бия в Алтайском крае.

Во всех перечисленных регионах сложившиеся гидрологические условия делают невозможным безопасное движение судов. Мониторинг ситуации продолжается, и специалисты Гидрометцентра внимательно следят за развитием событий на водных артериях страны.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при происшествиях на воде при шторме в Крыму. Трагедии произошли за три дня. В МЧС уточнили, что помощь была оказана троим, а спасти удалось одного человека.