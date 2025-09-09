Россиянин нашел мертвым желающего тишины девятилетнего сына

В Ломоносовском районе Ленинградской области мужчина обнаружил своего девятилетнего сына мертвым в комнате, сообщает «Фонтанка». Россиянин вызвал экстренные службы вечером в частный дом, но когда медики прибыли, мальчик уже не дышал. По предварительной информации, ребенок не оставил предсмертной записки. Надпись на двери его комнаты с просьбой о желании побыть в тишине родители ранее не воспринимали как тревожный сигнал.

Мальчик был младшим ребенком в полной семье. Он учился в третьем классе одной из школ Санкт-Петербурга, где демонстрировал хорошую успеваемость и имел нормальные отношения с одноклассниками. По словам родственников, интернет и социальные сети не занимали значительного места в его жизни.

В Калининграде мальчик 10 лет позвонил в скорую, потому что не смог разбудить маму и папу. Когда приехали медики, они нашли мужчину и женщину без сознания — ни дыхания, ни пульса у них не было. Женщине удалось помочь, и она выжила. Ее мужу реанимация не помогла — он скончался. Звонок от ребенка поступил вечером 7 сентября. В тот момент он был дома вместе с младшей сестрой, которой восемь лет. Родители школьника не подавали никаких признаков жизни.