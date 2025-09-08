Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Британский пастуший пирог, или по-нашему запеканка! Хит на ужин за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сытная, ароматная и невероятно уютная запеканка из картофеля с мясом, известная как британский пастуший пирог, станет идеальным блюдом для семейного ужина! Этот рецепт сочетает в себе нежнейшее картофельное пюре и сочную мясную начинку с аппетитной золотистой корочкой.

Отварите 1 кг картофеля до готовности, разомните в пюре с добавлением 100 мл теплого молока и 50 г сливочного масла. Обжарьте на сковороде 1 измельченную луковицу до прозрачности, добавьте 500 г говяжьего фарша и готовьте до румяного цвета. Влейте 200 мл мясного бульона, добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. сушеного тимьяна, соль и перец по вкусу. Тушите 10 минут на медленном огне. Форму для запекания смажьте маслом, выложите мясную начинку, сверху распределите картофельное пюре. Разровняйте вилкой и посыпьте 50 г тертого сыра. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть перед подачей. Это блюдо покоряет своей простотой и насыщенным вкусом! Идеально подходит для холодных вечеров, даря настоящее гастрономическое наслаждение.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

