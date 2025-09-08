Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 00:01

Насыщает и помогает контролировать вес: ПП-запеканка с кабачком и творогом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ПП-запеканка с кабачком и творогом — это идеальный ужин для тех, кто хочет вкусно поесть без вреда для фигуры. Блюдо содержит всего 120 ккал на порцию и отличается легкостью.

Для приготовления натрите на мелкой терке 2 средних кабачка, отожмите лишний сок. Смешайте с 250 г творога 5%, 2 яйцами, 3 ст. л. овсяных отрубей, измельченным укропом, 2 зубчиками чеснока, солью и перцем. Выложите массу в силиконовую форму, сверху распределите 1 помидор кружочками и посыпьте 30 г тертого сыра. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Дайте запеканке остыть 10 минут — так она лучше держит форму. Это блюдо богато белком, клетчаткой и витаминами, надолго насыщает и помогает контролировать вес. Подавайте со сметаной или греческим йогуртом.

Ранее стало известно, как приготовить ПП-пиццу на кабачковом тесте: богата клетчаткой и в три раза меньше калорий, чем в классическом варианте.

запеканки
кабачки
рецепты
правильное питание
Дарья Иванова
Д. Иванова
