«Все хорошо, маркиза»: в МИД РФ высмеяли слова Зеленского о «победе» Захарова усомнилась в силах Киева после слов Зеленского о победе в конфликте

Представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова президента Украины Владимира Зеленского о «победе» страны в конфликте с Россией. Она привела в своем Telegram-канале цитату из песни «Все хорошо, прекрасная маркиза».

Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что будет считать победой сохранение контроля хотя бы над частью территории Украины. Захарова в ответ процитировала известное произведение Леонида Утесова, сопроводив текст соответствующим видеоклипом.

Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка, ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка… А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо, — написала дипломат.

Песня «Все хорошо, прекрасная маркиза» была написана во Франции в 1935 году Полем Мизраки. Русский перевод текста выполнил поэт Александр Безыменский, а известность композиция получила в исполнении Леонида Утесова и его дочери Эдит.

Ранее сообщалось, что власть Зеленского ждет быстрый крах в случае прекращения энергетических поставок из ЕС. Остановка поставок газа и электроэнергии из Венгрии и Словакии может стать критической для Киева.