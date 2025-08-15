Переговоры Путина и Трампа на Аляске
ПП-пицца на кабачковом тесте: богата клетчаткой и в 3 раза меньше калорий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ПП-пицца на кабачковом тесте — это хрустящая золотистая основа с нежной текстурой внутри, покрытая ароматными томатами, тягучим сыром и любимой начинкой.

Это блюдо богато клетчаткой (3,5 г на порцию), витамином С и содержит в 3 раза меньше калорий (всего 120 ккал/кусок), чем традиционный вариант.

Рецепт: для теста натрите 2 средних кабачка (500 г), отожмите сок, смешайте с 1 яйцом, 50 г овсяных отрубей, 1 ст. л. льняной муки, специями. Выложите на пергамент, сформируйте круг, выпекайте 20 минут при 200 °C. Затем смажьте основу томатной пастой, посыпьте сыром и добавьте начинку (грибы, индейку, овощи). Запекайте еще 10 минут.

Хрустящая корочка, сочная середина и насыщенный вкус — доказательство, что правильное питание может быть удовольствием!

Ранее стало известно, как приготовить диетические кабачковые оладьи без муки и масла: всего 65 ккал на 100 г.

