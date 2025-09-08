Простой пирог-лепешка с сыром и кабачком. Вкусно на завтрак или перекус!

Сочный, ароматный и невероятно простой пирог-лепешка с сыром и кабачком — идеальное решение для быстрого ужина или сытного перекуса! Это блюдо сочетает нежность кабачка, пикантность сыра и хрустящую корочку.

Натрите на крупной терке 1 средний кабачок (примерно 300 г), посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. В миске смешайте кабачковую массу, 100 г тертого сыра, 2 яйца, 4 ст. л. муки, 2 ст. л. сметаны, щепотку соли и перца. Добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и мелко нарезанную зелень (укроп или петрушку). Тесто должно получиться густым, как сметана. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, добавьте 1 ст. л. растительного масла. Выложите тесто, разровняйте лопаткой и жарьте под крышкой на среднем огне 7–8 минут. Аккуратно переверните пирог и готовьте еще 5–7 минут до золотистой корочки. Подавайте теплым, нарезав на порции, со сметаной или свежими овощами. Этот пирог покоряет своей сочностью и насыщенным вкусом! Он хорош как горячим, так и холодным, а готовится быстрее, чем пицца.

