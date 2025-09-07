Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 05:32

Хрустящее тесто и сочная начинка: эти роллини стали нашим любимым завтраком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Роллини с брынзой и шпинатом — это изысканная, но простая в приготовлении выпечка с насыщенным вкусом и аппетитной хрустящей корочкой. Нежное слоеное тесто, пикантная сырная начинка и сочный шпинат создают идеальную комбинацию. Такие рулетики станут прекрасным выбором для завтрака, перекуса или угощения к чаю.

400 г замороженного шпината размораживают и тщательно отжимают от лишней жидкости. 400 г брынзы разминают вилкой, смешивают со шпинатом, добавляют 1 яйцо, 30 мл молока и черный перец по вкусу. На каждый лист теста фило выкладывают порцию начинки, сворачивают плотные рулетики. Смазывают их сверху молоком или яйцом, посыпают кунжутом и выпекают на пергаменте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Готовые роллини подают теплыми или холодными. Они получаются с хрустящей корочкой и сочной начинкой внутри. Это блюдо отлично сочетается со свежими овощами или легким соусом на основе йогурта.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
сыры
тесто
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
