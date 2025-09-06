Саммит ШОС — 2025
Салат из тыквы на зиму: простой рецепт с ярким вкусом и пользой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыква — универсальный овощ, из которого можно готовить не только соки и каши. Она отлично подходит для заготовок на зиму. Один из самых удачных вариантов — ароматный овощной салат, который сохраняет вкус и пользу даже спустя несколько месяцев.

Ингредиенты

  • Тыква — 700 г
  • Репчатый лук — 3 шт.
  • Сладкий перец — 3 шт.
  • Морковь — 300 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Подсолнечное масло — 100 мл
  • Уксус — 3 ст. л.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Очистите овощи. Тыкву, морковь и лук нарежьте кусочками. Перец освободите от семян и измельчите.

Шаг 2. Сложите всё в кастрюлю, влейте масло и поставьте на средний огонь. Доведите смесь до кипения, прикройте крышкой и тушите до мягкости.

Шаг 3. Добавьте измельчённый чеснок, сахар и соль. Потушите ещё несколько минут.

Шаг 4. Влейте уксус, доведите до кипения и сразу выключите. Разложите салат по стерильным банкам и закатайте.

Шаг 5. Переверните банки, дайте им полностью остыть и уберите на хранение.

Такой салат получается сочным, ароматным и отлично подходит в качестве гарнира или лёгкой закуски. Тыква придаёт блюду мягкую сладость, а овощи и специи создают гармоничный вкус.

Эти необычные консервы станут любимой закуской в вашей коллекции зимних заготовок. Патиссоны идеально подходят для маринования — они сохраняют форму, прекрасно пропитываются рассолом и хранятся без холодильника.

