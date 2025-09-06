Картофель фри как в ресторане: два простых ингредиента для хруста

На первый взгляд кажется, что приготовить картофель фри очень легко: нарезал овощ, обжарил в масле — и готово. Но на деле у многих хозяек получается либо слишком жёсткая картошка, либо пережаренные кусочки.

Чтобы избежать разочарования, стоит воспользоваться кулинарным секретом. Всего два простых ингредиента помогут сделать картофель фри идеально хрустящим снаружи и мягким внутри.

Первый ингредиент — уксус

Очищенный и нарезанный картофель нужно замочить в холодной воде с небольшим количеством уксуса.

Вода вытянет лишний крахмал.

Уксус сохранит форму брусочков.

В результате картофель не развалится и получится нежным.

Второй ингредиент — кукурузный крахмал

Перед жаркой обваляйте ломтики картофеля в кукурузном крахмале. Он создаст тонкий, но прочный слой, благодаря которому появится аппетитная золотистая корочка.

Используя всего два дополнения — уксус и крахмал, вы приготовите картофель фри, который по вкусу и текстуре не уступает ресторанному.

