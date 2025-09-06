Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025

Картофель фри как в ресторане: два простых ингредиента для хруста

На первый взгляд кажется, что приготовить картофель фри очень легко: нарезал овощ, обжарил в масле — и готово. Но на деле у многих хозяек получается либо слишком жёсткая картошка, либо пережаренные кусочки.

Чтобы избежать разочарования, стоит воспользоваться кулинарным секретом. Всего два простых ингредиента помогут сделать картофель фри идеально хрустящим снаружи и мягким внутри.

Первый ингредиент — уксус

Очищенный и нарезанный картофель нужно замочить в холодной воде с небольшим количеством уксуса.

  • Вода вытянет лишний крахмал.
  • Уксус сохранит форму брусочков.

В результате картофель не развалится и получится нежным.

Второй ингредиент — кукурузный крахмал

Перед жаркой обваляйте ломтики картофеля в кукурузном крахмале. Он создаст тонкий, но прочный слой, благодаря которому появится аппетитная золотистая корочка.

Используя всего два дополнения — уксус и крахмал, вы приготовите картофель фри, который по вкусу и текстуре не уступает ресторанному.

Хрустящие наггетсы любят все. Но готовить их можно не только из мяса. Существует простой и быстрый рецепт из кабачков, который станет отличной альтернативой классическим наггетсам. Они получаются ароматными, нежными внутри и с золотистой корочкой снаружи.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
