Кадыров назвал улицу в Грозном в честь героя СВО Абачева

Глава Чечни Рамзан Кадыров переименовал одну из улиц Грозного, об этом он сообщил в Telegram-канале. Теперь бывшая Социалистическая будет носить имя Героя России, замкома Ленинградского военного округа генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева.

Друзья, я принял решение переименовать в Грозном улицу Социалистическую. <…> Отныне она будет носить имя <…> Абачева Эседуллы Абдулмуминовича — в знак глубокого уважения к его выдающимся заслугам перед Отечеством и героизму, проявленному в ходе проведения специальной военной операции, — сообщил Кадыров.

По словам главы Чечни, Абачев находился на фронте на передовой. В середине августа он получил тяжелое ранение на приграничной к Украине территории. Кадыров искренне пожелал генерал-лейтенанту скорейшего выздоровления.

Ранее руководитель региона сообщил, что новая группа добровольцев из Чечни отправилась спецбортом в зону проведения СВО. По его словам, самолет с бойцами вылетел из Международного аэропорта Грозный накануне, 4 сентября. Как уточнил Кадыров, «в добрый путь» добровольцев проводил председатель правительства Магомед Даудов.