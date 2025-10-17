Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 16:25

«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками

Астролог Левин: Ельцин был очень своевольным и не прислушивался к прогнозам

Борис Ельцин Борис Ельцин Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Первый президент РФ Борис Ельцин был очень своевольным человеком и редко прислушивался к астрологическим прогнозам, заявил NEWS.ru работавший с ним в 1990-е годы астролог Михаил Левин. По его словам, однажды российский лидер не принял подготовленные специально для него рекомендации и сделал заявление, которое привело к военному конфликту в Чечне.

Ельцин был очень своевольным человеком, он не прислушивался ко мне. В 1994 году мы дали ему конкретные рекомендации на месяц. Там был указан день, когда не надо принимать никаких решений, иначе будут большие неприятности. И именно в этот день Ельцин объявляет о восстановлении конституционного порядка в Чечне. А я понимаю сразу — будет война, — вспомнил Левин.

Он отметил, что после этого случая прекратил сотрудничество с Ельциным, как и со всеми остальными «товарищами высшего уровня», поняв, что в этом нет смысла.

Ранее худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный заявил, что ему было стыдно, когда он видел бывшего президента России Бориса Ельцина пьяным по телевидению. Дрессировщик отметил, что он испытывал такие эмоции в период юношеского максимализма. Артист добавил, что изменения, происходившие в стране, повлияли на его взгляды. По его словам, у него начало зарождаться «гражданское самосознание».

