«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками

Первый президент РФ Борис Ельцин был очень своевольным человеком и редко прислушивался к астрологическим прогнозам, заявил NEWS.ru работавший с ним в 1990-е годы астролог Михаил Левин. По его словам, однажды российский лидер не принял подготовленные специально для него рекомендации и сделал заявление, которое привело к военному конфликту в Чечне.

Ельцин был очень своевольным человеком, он не прислушивался ко мне. В 1994 году мы дали ему конкретные рекомендации на месяц. Там был указан день, когда не надо принимать никаких решений, иначе будут большие неприятности. И именно в этот день Ельцин объявляет о восстановлении конституционного порядка в Чечне. А я понимаю сразу — будет война, — вспомнил Левин.

Он отметил, что после этого случая прекратил сотрудничество с Ельциным, как и со всеми остальными «товарищами высшего уровня», поняв, что в этом нет смысла.

