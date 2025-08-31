Наггетсы без мяса: кабачковый рецепт с хрустящей чесночной корочкой

Хрустящие наггетсы любят все. Но готовить их можно не только из мяса. Существует простой и быстрый рецепт из кабачков, который станет отличной альтернативой классическим наггетсам. Они получаются ароматными, нежными внутри и с золотистой корочкой снаружи.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- мука — 40 г;
- яйца — 2 шт.;
- панировочные сухари — 120 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- специи — по вкусу.
Как приготовить:
- Нарежьте кабачок брусочками, слегка посолите и приправьте.
- Подготовьте три миски: с мукой, взбитыми яйцами и смесью сухарей с измельченным чесноком и специями.
- Каждый кусочек обваляйте сначала в муке, затем в яйце и в сухарях.
- Обжарьте на сковороде до румяной корочки.
Эти наггетсы вкусны как горячими, так и холодными. Их можно подавать с любым соусом, как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу.
Магазинные соки часто разочаровывают вкусом и составом, поэтому многие хозяйки готовят их сами. Домашний напиток получается насыщенным, полезным и прекрасно хранится всю зиму.