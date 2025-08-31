Наггетсы без мяса: кабачковый рецепт с хрустящей чесночной корочкой

Хрустящие наггетсы любят все. Но готовить их можно не только из мяса. Существует простой и быстрый рецепт из кабачков, который станет отличной альтернативой классическим наггетсам. Они получаются ароматными, нежными внутри и с золотистой корочкой снаружи.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

мука — 40 г;

яйца — 2 шт.;

панировочные сухари — 120 г;

чеснок — 3 зубчика;

специи — по вкусу.

Как приготовить:

Нарежьте кабачок брусочками, слегка посолите и приправьте. Подготовьте три миски: с мукой, взбитыми яйцами и смесью сухарей с измельченным чесноком и специями. Каждый кусочек обваляйте сначала в муке, затем в яйце и в сухарях. Обжарьте на сковороде до румяной корочки.

Эти наггетсы вкусны как горячими, так и холодными. Их можно подавать с любым соусом, как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу.

Магазинные соки часто разочаровывают вкусом и составом, поэтому многие хозяйки готовят их сами. Домашний напиток получается насыщенным, полезным и прекрасно хранится всю зиму.