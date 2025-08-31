День знаний — 2025
31 августа 2025 в 08:19

Наггетсы без мяса: кабачковый рецепт с хрустящей чесночной корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие наггетсы любят все. Но готовить их можно не только из мяса. Существует простой и быстрый рецепт из кабачков, который станет отличной альтернативой классическим наггетсам. Они получаются ароматными, нежными внутри и с золотистой корочкой снаружи.

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.;
  • мука — 40 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • панировочные сухари — 120 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • специи — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Нарежьте кабачок брусочками, слегка посолите и приправьте.
  2. Подготовьте три миски: с мукой, взбитыми яйцами и смесью сухарей с измельченным чесноком и специями.
  3. Каждый кусочек обваляйте сначала в муке, затем в яйце и в сухарях.
  4. Обжарьте на сковороде до румяной корочки.

Эти наггетсы вкусны как горячими, так и холодными. Их можно подавать с любым соусом, как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу.

Магазинные соки часто разочаровывают вкусом и составом, поэтому многие хозяйки готовят их сами. Домашний напиток получается насыщенным, полезным и прекрасно хранится всю зиму.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
