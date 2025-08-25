Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Морковь и тыква в банке: сок, который навсегда заменит магазинный

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Магазинные соки часто разочаровывают вкусом и составом, поэтому многие хозяйки готовят их сами. Домашний напиток получается насыщенным, полезным и прекрасно хранится всю зиму.

Особенно удачным вариантом считается сок из моркови и тыквы. Он сладкий, яркий и полностью натуральный — никаких сомнительных добавок.

Ингредиенты

  • морковь — 500 г
  • тыква — 500 г
  • вода — 700 мл
  • сахар — 500 г

Как приготовить:

1. Подготовка. Морковь и тыкву очистите от кожуры, у тыквы удалите семечки.
2. Нарезка. Овощи нарежьте кусочками, сложите в кастрюлю, добавьте воду и сахар.
3. Варка. На среднем огне готовьте около 30 минут, пока овощи не станут мягкими.
4. Измельчение. Пробейте массу погружным блендером до пюреобразного состояния.
5. Финальный штрих. Попробуйте сок и при необходимости добавьте еще сахара. Разлейте напиток по стерильным банкам и закатайте.

Хранить такой сок можно в холодильнике или погребе. Зимой он порадует вкусом и заменит любые магазинные аналоги.

