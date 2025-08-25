Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 16:05

Россиянам объяснили, как выбрать безопасный пауэрбанк

Эксперт Мясоедов: пауэрбанки лучше покупать от известных производителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы избежать риска самовозгорания пауэрбанка, лучше отдавать предпочтение продукции известных компаний, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт в области технологий Павел Мясоедов. По его словам, у крупных производителей есть деньги и мощности для тестирования своих устройств, в отличие от маленьких стартапов.

У крупных компаний есть возможность на так называемый quality assurance — перед выпуском на линию того или иного товара они его тестируют. У маленьких компаний такой возможности нет. Стартапы считают каждую свою копейку и деньги направляют только на прямую эффективность, тестировать девайсы по полгода у них нет возможности, — отметил специалист.

Собеседник NEWS.ru также посоветовал «не перегибать палку» с емкостью аккумуляторов: чем она больше, тем выше риск, что устройство выйдет из строя. По его мнению, стоимость хорошего устройства должна начинаться в среднем «от пары тысяч, а не 500 рублей».

В начале июня на рейсе «Якутии» ЯК-488 (Санкт-Петербург — Якутск) произошел тревожный инцидент. В салоне самолета возникло задымление, а ковровое покрытие начало плавиться. Источником проблем стало короткое замыкание в пауэрбанке, который находился в ручной клади одного из пассажиров.

Александр Финохин
А. Финохин
