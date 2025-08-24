Домашняя фанта: компот из абрикосов и апельсинов — дети будут в восторге

Домашняя фанта: компот из абрикосов и апельсинов — дети будут в восторге

Домашняя фанта — это компот из абрикосов и апельсинов с ярким вкусом, напоминающим знаменитую газировку, но с натуральной фруктовой сладостью и легкой цитрусовой кислинкой. Его можно пить сразу или закатывать на зиму!

Рецепт: возьмите 10–12 абрикосов, удалите косточки и разрежьте на половинки. 1 апельсин нарежьте кружками вместе с кожурой (предварительно обдав кипятком). В кастрюле вскипятите 3 л воды, добавьте фрукты, 150 г сахара (можно меньше) и варите 5 минут после закипания. Для эффекта «газировки» добавьте 1/2 ч. л. лимонной кислоты.

Дайте настояться 2 часа, затем охладите и подавайте — вкус поразительно похож на фанту, но с натуральным абрикосовым послевкусием и апельсиновой свежестью.

Храните в холодильнике до 3 дней или закатайте в стерильные банки на зиму — зимой этот вкус лета станет настоящим подарком! Дети будут в восторге от домашней фанты, а взрослые оценят натуральность и пользу напитка.

Ранее стало известно, как приготовить компот из арбузных корок: рецепт на 3-литровую банку.