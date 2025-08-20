Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 11:37

Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка

Фитнес-тренер Кларк: кофе с протеином влияет на увеличение веса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Популярный в соцсетях кофейный напиток с протеином может иметь неприятные последствия, рассказал эксперт по фитнесу Адам Кларк в беседе с Daily Mail. Несмотря на рекламу как средства для похудения, коктейль, наоборот, может спровоцировать увеличение веса.

Чтобы приготовить напиток, блогеры кладут в чашку с эспрессо или американо порцию протеинового порошка, а затем переливают смесь в стакан со льдом. Цель — получить коктейль, который будет способствовать насыщению организма белком и поможет быстрее похудеть.

Однако Кларк отметил, что чрезмерное употребление белка может способствовать набору веса, а не его снижению. Количество белка, необходимое человеку в день, зависит от его массы тела и уровня физической активности. В среднем оно составляет от 10-35% от общего объема потребляемой пищи.

Специалист посоветовал восполнять потребность в белке с помощью обычных продуктов, таких как мясо, яйца, рыба и бобовые, особенно людям, которые не занимаются спортом профессионально.

Ранее тренер-нутрициолог Ольга Яблокова предупредила о возможном вреде кофе при сильном стрессе. Несмотря на полезные свойства натурального кофе, такие как улучшение работы мозга и профилактика некоторых заболеваний, его употребление может быть опасно для людей в состоянии хронического стресса или с генетической предрасположенностью к медленному выведению кофеина.

напитки
кофе
вес
здоровье
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гаишник сбил байкера на большой скорости и попал на видео
Известная певица скрыла получение российского паспорта
В Польше взорвался неопознанный объект
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.