Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка

Популярный в соцсетях кофейный напиток с протеином может иметь неприятные последствия, рассказал эксперт по фитнесу Адам Кларк в беседе с Daily Mail. Несмотря на рекламу как средства для похудения, коктейль, наоборот, может спровоцировать увеличение веса.

Чтобы приготовить напиток, блогеры кладут в чашку с эспрессо или американо порцию протеинового порошка, а затем переливают смесь в стакан со льдом. Цель — получить коктейль, который будет способствовать насыщению организма белком и поможет быстрее похудеть.

Однако Кларк отметил, что чрезмерное употребление белка может способствовать набору веса, а не его снижению. Количество белка, необходимое человеку в день, зависит от его массы тела и уровня физической активности. В среднем оно составляет от 10-35% от общего объема потребляемой пищи.

Специалист посоветовал восполнять потребность в белке с помощью обычных продуктов, таких как мясо, яйца, рыба и бобовые, особенно людям, которые не занимаются спортом профессионально.

Ранее тренер-нутрициолог Ольга Яблокова предупредила о возможном вреде кофе при сильном стрессе. Несмотря на полезные свойства натурального кофе, такие как улучшение работы мозга и профилактика некоторых заболеваний, его употребление может быть опасно для людей в состоянии хронического стресса или с генетической предрасположенностью к медленному выведению кофеина.