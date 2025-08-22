Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 17:29

Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера

Терапевт Кондрахин посоветовал пить зеленый чай в борьбе с болезнью Альцгеймера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление зеленого чая или кофе поможет замедлить развитие болезни Альцгеймера, заявил «Вечерней Москве» терапевт Андрей Кондрахин. В борьбе с этим недугом он также призвал следить за своим весом.

Было замечено, что люди с повышенной массой тела чаще страдают от этого недуга. Поэтому физическая активность и спорт помогают не только удерживать вес в норме, но и затормаживают прогрессирующую форму недуга, — отметил Кондрахин.

Он добавил, что зеленый чай, являясь мощным антиоксидантом, снижает риск образования белковых бляшек и защищает нейроны от повреждений. Кофе также предотвращает воспалительные процессы в мозге, что способствует снижению риска развития болезни Альцгеймера.

Ранее врач Виктория Симонова заявила, что аэробные упражнения насыщают ткани мозга кислородом и улучшают мозговое кровообращение. Она отметила, что такие тренировки на постоянной основе укрепляют память и когнитивные функции в целом.

заболевания
терапевты
профилактика
напитки
