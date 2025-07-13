Клаб-сэндвич — король перекусов с курицей и треугольными хлебцами

Клаб-сэндвич — это классика американской кухни с английскими корнями. Главный герой блюда — куриная грудка, а его необычная форма из треугольных тостов делает сэндвич особенным. Этот сытный и сочный перекус отлично подходит для завтрака или лёгкого обеда.

Ингредиенты

Хлеб для тостов — 6 ломтиков

Помидор — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Майонез — 1 ст. л.

Горчица — 1 ст. л. (неострая)

Листья салата — 2 шт.

Ветчина — 30 г

Сыр — 30 г

Куриное филе — 1 шт.

Приготовление

Смешайте майонез с горчицей, чтобы получить нежный соус. Обжарьте хлеб в тостере или на сковороде-гриль до золотистой корочки. Намажьте соусом каждый ломтик. Выложите на хлеб вымытые и обсушенные листья салата. Посолите и поперчите куриную грудку, обжарьте на сковороде-гриль до готовности, затем нарежьте тонкими пластинами. Разложите курицу на салат. Нарежьте красный лук кольцами и положите сверху на курицу. Добавьте еще немного соуса, накройте следующим кусочком хлеба и снова смажьте его. Выложите ветчину и кружочки помидора. Сделайте еще один слой соуса и положите ломтик сыра. Накройте всё последним кусочком поджаренного хлеба. Зафиксируйте сэндвич шпажками и аккуратно разрежьте по диагонали на два треугольника.

Подавайте клаб-сэндвич с картофелем фри или любимыми соусами. Такой перекус понравится и взрослым, и детям.

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