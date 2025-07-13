Клаб-сэндвич — король перекусов с курицей и треугольными хлебцами

Клаб-сэндвич — это классика американской кухни с английскими корнями. Главный герой блюда — куриная грудка, а его необычная форма из треугольных тостов делает сэндвич особенным. Этот сытный и сочный перекус отлично подходит для завтрака или лёгкого обеда.
Ингредиенты
- Хлеб для тостов — 6 ломтиков
- Помидор — 1 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Майонез — 1 ст. л.
- Горчица — 1 ст. л. (неострая)
- Листья салата — 2 шт.
- Ветчина — 30 г
- Сыр — 30 г
- Куриное филе — 1 шт.
Приготовление
- Смешайте майонез с горчицей, чтобы получить нежный соус.
- Обжарьте хлеб в тостере или на сковороде-гриль до золотистой корочки. Намажьте соусом каждый ломтик.
- Выложите на хлеб вымытые и обсушенные листья салата.
- Посолите и поперчите куриную грудку, обжарьте на сковороде-гриль до готовности, затем нарежьте тонкими пластинами. Разложите курицу на салат.
- Нарежьте красный лук кольцами и положите сверху на курицу.
- Добавьте еще немного соуса, накройте следующим кусочком хлеба и снова смажьте его.
- Выложите ветчину и кружочки помидора.
- Сделайте еще один слой соуса и положите ломтик сыра.
- Накройте всё последним кусочком поджаренного хлеба.
- Зафиксируйте сэндвич шпажками и аккуратно разрежьте по диагонали на два треугольника.
Подавайте клаб-сэндвич с картофелем фри или любимыми соусами. Такой перекус понравится и взрослым, и детям.
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