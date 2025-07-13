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13 июля 2025 в 21:32

Клаб-сэндвич — король перекусов с курицей и треугольными хлебцами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клаб-сэндвич — это классика американской кухни с английскими корнями. Главный герой блюда — куриная грудка, а его необычная форма из треугольных тостов делает сэндвич особенным. Этот сытный и сочный перекус отлично подходит для завтрака или лёгкого обеда.

Ингредиенты

  • Хлеб для тостов — 6 ломтиков
  • Помидор — 1 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Горчица — 1 ст. л. (неострая)
  • Листья салата — 2 шт.
  • Ветчина — 30 г
  • Сыр — 30 г
  • Куриное филе — 1 шт.

Приготовление

  1. Смешайте майонез с горчицей, чтобы получить нежный соус.
  2. Обжарьте хлеб в тостере или на сковороде-гриль до золотистой корочки. Намажьте соусом каждый ломтик.
  3. Выложите на хлеб вымытые и обсушенные листья салата.
  4. Посолите и поперчите куриную грудку, обжарьте на сковороде-гриль до готовности, затем нарежьте тонкими пластинами. Разложите курицу на салат.
  5. Нарежьте красный лук кольцами и положите сверху на курицу.
  6. Добавьте еще немного соуса, накройте следующим кусочком хлеба и снова смажьте его.
  7. Выложите ветчину и кружочки помидора.
  8. Сделайте еще один слой соуса и положите ломтик сыра.
  9. Накройте всё последним кусочком поджаренного хлеба.
  10. Зафиксируйте сэндвич шпажками и аккуратно разрежьте по диагонали на два треугольника.

Подавайте клаб-сэндвич с картофелем фри или любимыми соусами. Такой перекус понравится и взрослым, и детям.

Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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