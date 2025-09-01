День знаний — 2025
Назван простой способ сэкономить на стройматериалах для ремонта

Бизнесмен Васильев: оптовая закупка стройматериалов поможет экономить на ремонте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Закупка стройматериалов оптом поможет существенно сэкономить на ремонте, заявил NEWS.ru гендиректор компании «Главснаб» и строительный эксперт Федор Васильев. Он подчеркнул, что также можно договориться о скидке, если покупать все у одного продавца. Кроме этого, по его словам, некоторые магазины делают скидки при оплате наличными или крупных заказах.

Покупка оптом всегда выгоднее, даже если вам не нужны тонны материалов. Например, мешок шпаклевки выйдет дешевле, чем если брать ее поштучно. Также можно договориться о скидке, если закупать все у одного поставщика. Некоторые магазины дают дополнительные скидки при крупных заказах или оплате наличными. Если вам не нужно столько материалов, можно скооперироваться с соседями или друзьями, которые тоже делают ремонт, и закупиться вместе, — пояснил Васильев.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за несогласованный ремонт подъезда грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей для физических лиц, а для юрлиц — до 50 тысяч рублей. По его словам, самостоятельные ремонтные работы могут быть расценены как нарушение правил эксплуатации и содержания общего имущества.

