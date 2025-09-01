День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 03:39

Бывший адвокат Трампа серьезно пострадал при ДТП

Экс-адвокат Трампа Джулиани пострадал при ДТП в штате Нью-Гэмпшир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в ДТП и был доставлен в больницу, информировал глава его охраны Майкл Рагуса в соцсети X. Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир.

Джулиани в результате происшествия получил повреждения грудных позвонков, левой руки, нижней части ноги, а также несколько порезов и ушибов. ДТП произошло 30 августа, когда в автомобиль бывшего адвоката республиканца врезались сзади на большой скорости.

Несмотря на инцидент, 81-летний Джулиани, как уточнил Рагуса, находится в хорошем расположении духа. По его информации, экс-мэр Нью-Йорка уже идет на поправку.

Ранее стало известно, что в Сиднее произошел инцидент с проникновением на территорию генерального консульства Российской Федерации. Неизвестный водитель на автомобиле преднамеренно протаранил въездные ворота дипломатического представительства.

До этого на юге Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lexus, принадлежащего дипломатической миссии Вьетнама. Инцидент случился на улице Шаболовке, рядом со зданием Высшей школы экономики.

Дональд Трамп
адвокаты
ДТП
пострадавшие
