Бывший адвокат Трампа серьезно пострадал при ДТП Экс-адвокат Трампа Джулиани пострадал при ДТП в штате Нью-Гэмпшир

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в ДТП и был доставлен в больницу, информировал глава его охраны Майкл Рагуса в соцсети X. Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир.

Джулиани в результате происшествия получил повреждения грудных позвонков, левой руки, нижней части ноги, а также несколько порезов и ушибов. ДТП произошло 30 августа, когда в автомобиль бывшего адвоката республиканца врезались сзади на большой скорости.

Несмотря на инцидент, 81-летний Джулиани, как уточнил Рагуса, находится в хорошем расположении духа. По его информации, экс-мэр Нью-Йорка уже идет на поправку.

