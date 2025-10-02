Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 14:26

Адвокат раскрыл, какой срок может грозить убийце жены и детей в Ульяновске

Адвокат Исаев: убившему жену и детей ульяновцу может грозить пожизненное

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

27-летнему жителю Ульяновска, который подозревается в убийстве жены и двоих детей, грозит пожизненное лишение свободы, заявил NEWS.ru член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев. По его словам, суд будет учитывать тяжесть преступления и наличие среди жертв двух несовершеннолетних.

Согласно пунктам «а» и «в» части второй статьи 105 УК РФ, убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет, либо пожизненное заключение. С учетом количества жертв и наличия среди них двух детей, [второй вариант для ульяновца], в случае установления судом вины подозреваемого, кажется мне наиболее вероятным приговором, — пояснил Исаев.

Ранее сотрудники Следственного комитета показали видео из квартиры, в которой жестоко расправились с женщиной и двумя ее дочками. На кадрах видны разбросанные вещи и вода красного цвета в ванной. По словам следователей, убийство произошло 1 октября в одной из квартир Ульяновска, в доме № 22 по Киевскому бульвару.

