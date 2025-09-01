Перечни медпротивопоказаний к управлению авто обновились в России

Новые правила для автовладельцев с сентября 2025 года

Перечни медпротивопоказаний к управлению авто обновились в России Новый перечень противопоказаний к управлению авто начал действовать в РФ

Правительство Российской Федерации утвердило обновленный перечень медицинских ограничений для допуска к управлению транспортными средствами. Соответствующее постановление вносит изменения в ранее действовавшие нормативы, значительно расширяя список заболеваний, препятствующих получению водительского удостоверения.

В обновленный перечень вошли различные формы нарушения цветового восприятия, включая дейтераномалию, дейтеранопию, протаномалию, протанопию, тританомалию и тританопию. Новые правила направлены на повышение безопасности дорожного движения.

В предыдущий перечень противопоказаний к управлению автомобилем в России входили только слепота обоих глаз и одна из аномалий цветового зрения – ахроматопсия, — указано в документе.

Также к противопоказаниям теперь отнесены общие расстройства психологического развития, в том числе расстройства аутистического спектра. Изменения в законодательстве основаны на современных медицинских исследованиях и международном опыте регулирования дорожной безопасности.

