06 сентября 2025 в 11:20

Баклажаны по-итальянски: нежный, быстрый и безумно вкусный ужин

Простой рецепт баклажанов в духовке Простой рецепт баклажанов в духовке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда баклажаны томятся в ароматном томатном соусе, покрытые слоем сыра, кажется, будто вы перенеслись на солнечную сицилийскую кухню. Это блюдо — вегетарианская альтернатива классическому пармиджано, но с тем же чудесным вкусом: нежная текстура, яркий базилик и золотистая сырная корочка, ради которой стоит забыть о диете.

Нарежьте 2 крупных баклажана кружочками толщиной 1 см. Посолите, оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Промокните влагу, обжарьте на оливковом масле с двух сторон до мягкости.

Выложите в форму слоями:

  • томатный соус (500 мл протертых помидоров с 2 дольками чеснока и базиликом);

  • баклажаны;

  • тертый пармезан и моцареллу (150 г).

Повторите слои. Запекайте 25 минут при 180 °C, пока сыр не начнет пузыриться.

  • Совет: для пикантности добавьте в соус каперсы и оливки.

Читайте также: готовим баклажаны в духовке очень простым способом.

рецепты
рецепт
кулинария
кухня
баклажаны
простые рецепты
Италия
Анастасия Фомина
А. Фомина
