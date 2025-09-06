Баклажаны по-итальянски: нежный, быстрый и безумно вкусный ужин

Когда баклажаны томятся в ароматном томатном соусе, покрытые слоем сыра, кажется, будто вы перенеслись на солнечную сицилийскую кухню. Это блюдо — вегетарианская альтернатива классическому пармиджано, но с тем же чудесным вкусом: нежная текстура, яркий базилик и золотистая сырная корочка, ради которой стоит забыть о диете.
Нарежьте 2 крупных баклажана кружочками толщиной 1 см. Посолите, оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Промокните влагу, обжарьте на оливковом масле с двух сторон до мягкости.
Выложите в форму слоями:
томатный соус (500 мл протертых помидоров с 2 дольками чеснока и базиликом);
баклажаны;
тертый пармезан и моцареллу (150 г).
Повторите слои. Запекайте 25 минут при 180 °C, пока сыр не начнет пузыриться.
Совет: для пикантности добавьте в соус каперсы и оливки.
