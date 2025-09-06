Баклажаны по-итальянски: нежный, быстрый и безумно вкусный ужин

Когда баклажаны томятся в ароматном томатном соусе, покрытые слоем сыра, кажется, будто вы перенеслись на солнечную сицилийскую кухню. Это блюдо — вегетарианская альтернатива классическому пармиджано, но с тем же чудесным вкусом: нежная текстура, яркий базилик и золотистая сырная корочка, ради которой стоит забыть о диете.

Нарежьте 2 крупных баклажана кружочками толщиной 1 см. Посолите, оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Промокните влагу, обжарьте на оливковом масле с двух сторон до мягкости.

Выложите в форму слоями:

томатный соус (500 мл протертых помидоров с 2 дольками чеснока и базиликом);

баклажаны;

тертый пармезан и моцареллу (150 г).

Повторите слои. Запекайте 25 минут при 180 °C, пока сыр не начнет пузыриться.

Совет: для пикантности добавьте в соус каперсы и оливки.

Читайте также: готовим баклажаны в духовке очень простым способом.