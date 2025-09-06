Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 10:00

Их хочется есть каждый день! Баклажаны по-азиатски с пикантной заправкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Их хочется есть каждый день! Баклажаны по-азиатски с пикантной заправкой! Изысканная закуска с ярким вкусом — идеальный баланс остроты, сладости и кислинки. Хрустящая корочка и сочная мякоть баклажанов покорят даже тех, кто их не любит!

Ингредиенты

  • Баклажаны — 3 шт. (520 г)
  • Кукурузный крахмал — 3 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Для заправки

  • Болгарский перец — 1/2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Перец чили — по вкусу
  • Кунжут — 2 ч. л.
  • Соевый соус — 4 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Зелень (кинза/петрушка) — 1/2 пучка

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте дольками, посолите и оставьте на 20 минут. Промойте и обсушите. Обваляйте в крахмале и обжарьте до хруста.
  2. Для заправки смешайте мелко нарезанные перец, чеснок, зелень с остальными ингредиентами. Полейте горячие баклажаны заправкой и дайте настояться 10 минут.

Ранее мы готовили обалденные баклажаны фри с соусом из сырка! Летняя закуска понравится всем.

баклажаны
простой рецепт
перец
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
