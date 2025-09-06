Их хочется есть каждый день! Баклажаны по-азиатски с пикантной заправкой! Изысканная закуска с ярким вкусом — идеальный баланс остроты, сладости и кислинки. Хрустящая корочка и сочная мякоть баклажанов покорят даже тех, кто их не любит!
Ингредиенты
- Баклажаны — 3 шт. (520 г)
- Кукурузный крахмал — 3 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
Для заправки
- Болгарский перец — 1/2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Перец чили — по вкусу
- Кунжут — 2 ч. л.
- Соевый соус — 4 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Зелень (кинза/петрушка) — 1/2 пучка
Приготовление
- Баклажаны нарежьте дольками, посолите и оставьте на 20 минут. Промойте и обсушите. Обваляйте в крахмале и обжарьте до хруста.
- Для заправки смешайте мелко нарезанные перец, чеснок, зелень с остальными ингредиентами. Полейте горячие баклажаны заправкой и дайте настояться 10 минут.
