Их хочется есть каждый день! Баклажаны по-азиатски с пикантной заправкой! Изысканная закуска с ярким вкусом — идеальный баланс остроты, сладости и кислинки. Хрустящая корочка и сочная мякоть баклажанов покорят даже тех, кто их не любит!

Ингредиенты

Баклажаны — 3 шт. (520 г)

Кукурузный крахмал — 3 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Для заправки

Болгарский перец — 1/2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Перец чили — по вкусу

Кунжут — 2 ч. л.

Соевый соус — 4 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Зелень (кинза/петрушка) — 1/2 пучка

Приготовление

Баклажаны нарежьте дольками, посолите и оставьте на 20 минут. Промойте и обсушите. Обваляйте в крахмале и обжарьте до хруста. Для заправки смешайте мелко нарезанные перец, чеснок, зелень с остальными ингредиентами. Полейте горячие баклажаны заправкой и дайте настояться 10 минут.

