06 сентября 2025 в 11:19

Разрезаешь — а там... Мясной рулет, который тает во рту! Хит на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рулет — настоящая магия вкуса! Нежнейшее мясо, сочная начинка и золотистая корочка покорят вашу семью с первого кусочка. Идеальное блюдо для праздника и ужина.

Возьмите 500 г куриного фарша, смешайте с 1 яйцом, солью и перцем. Выложите массу на пищевую пленку, сформируйте прямоугольный пласт толщиной 1,5 см. Для начинки натрите 1 морковь, мелко порубите пучок укропа и 2 зубчика чеснока. Равномерно распределите начинку по мясной основе. Аккуратно сверните рулет с помощью пленки, закрепите концы. Оберните рулет фольгой, сделав несколько проколов вилкой. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут.

Затем разверните фольгу и готовьте еще 20 минут для румяной корочки. Дайте рулету остыть в фольге до нарезки. Это блюдо достойно ресторана!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
