Куриные зразы с грибами! Просто, вкусно и по-домашнему!

Эти зразы — настоящее воплощение домашнего уюта! Нежные куриные котлеты с ароматной грибной начинкой, запеченные до золотистой корочки, станут звездой любого обеда. Идеальное блюдо для семейного ужина, которое поражает сочностью и глубиной вкуса.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного фарша, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 50 мл сливок, 1 яйцо, 3 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец и растительное масло для жарки. Грибы мелко нарежьте, лук и чеснок измельчите. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. Влейте сливки, потушите 5 минут, посолите, поперчите.

Куриный фарш смешайте с яйцом, солью и перцем. Разделите на 6–8 частей. Каждую часть распластайте в лепешку, в центр выложите грибную начинку. Края защипите, формируя аккуратные котлетки. Обваляйте в панировочных сухарях.

Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите зразы на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими с картофельным пюре или овощным салатом. Эти зразы хороши тем, что их можно приготовить заранее и разогреть — они сохраняют сочность и аромат.

