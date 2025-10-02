Куриный рулет с яйцом: для ПП, праздничного стола и семейного ужина

Куриный рулет с яйцом в духовке — это сытное и красивое блюдо. Рулет хорош как в теплом, так и в холодном виде, идеально подходит для правильного питания, праздничного стола или семейного ужина.

Рецепт: возьмите 600 г куриного фарша, добавьте 1 луковицу, 2 зубчика чеснока, 100 г размоченного в молоке белого хлеба, соль, перец и специи по вкусу. Фарш тщательно вымесите и распределите на пищевой пленке пластом толщиной 1,5–2 см. В центр выложите 3–4 вареных яйца в линию, аккуратно заверните рулет с помощью пленки, переложите в фольгу. Запекайте в духовке при 180 °C 40–45 минут до румяной корочки.

Рулету дайте остыть и настояться 2–3 часа в холодильнике. При нарезке получаются красивые кружочки с желтой сердцевиной. Вкус блюда нежный и насыщенный: куриный фарш сохраняет сочность, яйца добавляют приятную текстуру, а запеченная корочка дополняет аромат.

