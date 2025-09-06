Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 19:30

В Госдуме раскрыли, могут ли россияне хранить книги иноагентов

Депутат Шолохов: россияне могут хранить дома книги иностранных агентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут хранить дома книги иностранных агентов, если они не признаны экстремистскими, заявил депутат Госдумы Александр Шолохов в интервью «Газете.Ru». Парламентарий подчеркнул, что меры против иноагентов направлены на лишение их авторских вознаграждений, а не на запрет литературы.

Пусть россиянин принимает такое решение, если у него эта книга уже есть, никто за это не накажет. А вот если он эту книгу начнет реализовывать через [интернет], то тут он станет участником правонарушения. У нас не 1937 год, — сказал Шолохов.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что новые учебные пособия по истории разработаны для того, чтобы сделать изучение предмета более увлекательным для школьников. Их ключевой задачей является формирование у ребенка интереса к науке, который побудит его выбрать исторический фильм или книгу вместо «дурацкого ролика на YouTube», резюмировал он.

До этого стало известно, что доля российских авторов в продажах самых востребованных книг выросла почти до половины, а именно до 46%. Художественная литература по итогам полугодия укрепила лидерство и превысила половину продаж: ее доля достигла 52%. Доля нон-фикшен, наоборот, снизилась до 38%. Еще 10% составил сегмент детской литературы.

иноагенты
книги
запреты
Госдума
