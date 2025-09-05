Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 17:11

Минюст внес в реестр иноагентов православного монаха

Православного монаха Сергея Говоруна признали иноагентом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Православный монах и богослов Сергей Говорун попал в реестр иноагентов, следует из данных на сайте Минюста РФ. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о деятельности РПЦ и российских властей.

Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента, — сказано в сообщении.

Иноагентами также признали блогеров Анну Степанову и Владимира Смолина, а также профессора Гарвардского университета Олега Ицхоки. Кроме того, в реестр Минюста внесли проекты «Компромат 1» и «Om TV».

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) направлено в суд. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

До этого суд оштрафовал актрису Яну Троянову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на 45 тыс. рублей. Как информирует пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, она нарушила порядок деятельности иностранного агента.

священнослужители
монахи
иноагенты
Минюст
