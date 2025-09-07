Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025

В России предложили поднять возраст молодежи

Абрамов призвал поднять возраст молодежи в России до 40-45 лет

Молодежь весной на набережной Москвы-реки Молодежь весной на набережной Москвы-реки Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России нужно пересмотреть возрастные границы для молодежи, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. По его словам, верхнюю планку стоит повысить с 35 до 40-45 лет, так как это соответствует современным демографическим тенденциям.

Абрамов отметил, что возраст взросления и старения в обществе существенно сдвинулись. По его мнению, все меры государственной поддержки, которые сейчас распространяются на граждан до 35 лет, следует расширить на более старшие возрастные группы.

Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже. Соответственно, я думаю, что возраст молодежи может быть повышен до 40-45 лет, но надо просчитывать, исследовать, — указал он.

В настоящее время в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет включительно. Это отмечено в Федеральном законе от 30.12.2020 №489-ФЗ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни существенно увеличится на фоне появления новых средств оздоровления. По словам главы государства, средний возраст в разных странах отличается, но тем не менее продолжительность жизни будет повышаться.

