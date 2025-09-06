Невеста устроила погоню за своим украденным автомобилем с платьем внутри

В Массачусетсе невеста помогла полиции найти свою украденную машину, в которой лежало ее свадебное платье, передает People. Женщина отследила ее благодаря своему ноутбуку, который остался в автомобиле.

28 августа Джулия Паллис и Колин Талли планировали провести свадьбу в Вермонте. Они жили в Бостоне и должны были отправиться в путь на автомобиле, который был забит коробками с напитками, украшениями и другими свадебными атрибутами. Талли оставил машину заведенной, чтобы зайти в дом и позвать Паллис, но уже через минуту обнаружил, что автомобиль исчез.

Паллис поняла, что необходимо срочно заблокировать банковские карты, оставленные в машине. Она также вспомнила, что там находился ее ноутбук, и подумала, что можно попробовать отследить его местоположение.

Она села в машину и погналась за угонщиком, отслеживая его через приложение на компьютере и передавая данные полиции. Злоумышленник проехал мимо патруля, который уже действовал по информации от Паллис. Нарушителя задержали после погони. Ему предъявили обвинения в неповиновении, опасном вождении и управлении автомобилем с просроченными правами.

Ранее две женщины, невеста и любовница 60-летнего британца, убедили суд продолжать его жизнеобеспечение после инсульта. Врачи считали, что без лечения он проживет не более трех недель, однако суд решил иначе, основываясь на убеждениях мужчины и заботе женщин, ухаживающих за ним.