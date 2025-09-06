Хрустящая квашеная капуста с клюквой и яблоками! Вкуснятина к картошечке

Хрустящая, ароматная и невероятно полезная капуста, квашенная с клюквой и яблоками, — это настоящий витаминный взрыв! Это блюдо сочетает в себе сочную сладость яблок, кислинку клюквы и пряные нотки, превращая обычную закуску в кулинарный шедевр.

Нашинкуйте 2 кг белокочанной капусты. Нарежьте кубиками 2 кисло-сладких яблока. Перетрите капусту с 1 ст. л. соли и 2 ст. л. сахара до появления сока. Добавьте яблоки, 100 г клюквы, 1 ч. л. тмина и перемешайте. Плотно уложите смесь в эмалированную или стеклянную емкость, сверху установите гнет. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня, ежедневно протыкая смесь деревянной палочкой для выхода газа. Затем уберите в прохладное место. Через 5–7 дней капуста готова! Подавайте ее с растительным маслом и луком — она идеально дополнит картофель, мясо или станет самостоятельной закуской. Хрустящая текстура, яркий цвет и сбалансированный вкус с фруктовыми нотками никого не оставят равнодушным! Эта капуста хранится до 2 месяцев, становясь только вкуснее.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.