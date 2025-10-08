Сало тает во рту: 3 секретных способа горячей засолки — вся семья будет в восторге

Горячий способ засолки сала — проверенный метод получения вкусной и нежной закуски. Есть три основных варианта приготовления.

Первый способ: нарежьте 500 г сала крупными кусками, уложите слоями с чесноком (16 зубчиков), лавровым листом и перцем горошком. Залейте кипящим рассолом (литр воды, 120 г соли, 15 г острого перца). Оставьте на неделю при комнатной температуре.

Второй способ дает особенно нежное сало. На килограмм продукта возьмите 8–10 зубчиков чеснока, литр воды, соль и специи. Залейте горячим рассолом (восемь ложек соли), выдержите три дня под гнетом.

Третий способ — для длительного хранения. В стерилизованные банки уложите 1,5 кг сала со специями, залейте рассолом (2,5 л воды, 100 г соли) и закатайте.

