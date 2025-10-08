Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 10:06

Три рецепта, которые спасут подсохший лаваш: опытные хозяйки знают, как порадовать домочадцев и не потерять деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если в холодильнике подсох лаваш, не спешите его выбрасывать. Из него можно приготовить вкусные блюда за считанные минуты.

Первый рецепт — хрустящая закуска в кляре. Просто нарежьте лаваш средними кусочками, обмакните в смесь яйца с молоком и обжарьте до золотистой корочки.

Второй рецепт — ленивый пирог. Смешайте кусочки лаваша со сметаной, ветчиной, сыром, яйцом и зеленью. Выложите на сковороду, готовьте под крышкой 10 минут, затем переверните и доведите до готовности.

Третий рецепт — лаваш с яйцами и сыром. Обжарьте кусочки лаваша, разбейте сверху яйца, посыпьте сыром и готовьте под крышкой пять минут. Перед подачей украсьте зеленью.

Все рецепты просты в исполнении и не требуют особых кулинарных навыков. Из обычного подсохшего лаваша получаются аппетитные закуски и сытные блюда на любой случай.

Ранее сообщалось, что название блюда чанахи произошло от глиняного горшка с широким дном и узким горлышком, в котором его готовили издавна. Такая форма помогала блюду не выкипать и томиться медленно, полностью раскрывая вкус мяса, овощей и специй. Сегодня этот рецепт сохранил простоту, но стал еще удобнее в приготовлении.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
