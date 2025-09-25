Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 16:05

Чанахи по-грузински с мясом и овощами: томленое блюдо в горшочках, которое сохраняет традиции и удивляет вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Название блюда чанахи произошло от глиняного горшка с широким дном и узким горлышком, в котором его готовили издавна. Такая форма помогала блюду не выкипать и томиться медленно, полностью раскрывая вкус мяса, овощей и специй. Сегодня этот рецепт сохранил простоту, но стал еще удобнее в приготовлении.

Ингредиенты:

  • телячья лопатка или говядина — 1 кг
  • картофель — 4–6 клубней
  • баклажаны — 2-3 шт.
  • репчатый лук — 2 головки
  • помидоры — 2-3 шт.
  • острый перец — 1 стручок
  • чеснок — 3-4 зубчика
  • зелень (кинза, базилик) — по вкусу
  • томатная паста — 1 ст. л.
  • специи: паприка (1 ч. л.), хмели-сунели (1 ст. л.), уцхо-сунели (0,5 ч. л.), черный перец, морская соль
  • лавровый лист — 2-3 шт.
  • масло для обжарки
  • вода или мясной бульон — 2-3 стакана

Как готовить чанахи пошагово:

Шаг 1. Подготовка мяса
Нарежьте телятину крупными кубиками и обжарьте на сильном огне до румяной корочки.

Шаг 2. Овощи
В том же жире обжарьте лук до мягкости. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите на 15 минут, промокните и обжарьте. Картофель нарежьте крупными кусками, помидоры очистите от кожицы и нарежьте дольками. Перец порежьте кольцами, чеснок слегка раздавите.

Шаг 3. Укладка в горшочки
Выкладывайте слоями: мясо со специями, лук и баклажаны, картофель, снова специи, затем помидоры, острый перец, чеснок и зелень. В каждый горшочек добавьте лавровый лист и ложку томатной пасты.

Шаг 4. Томление
Залейте горячей водой или бульоном почти до краев, накройте крышками. Готовьте в духовке при 180 °C около 1,5 часа, затем уменьшите температуру до 150 °C и томите еще час.

Результат

Мясо станет невероятно мягким, а овощи пропитаются ароматами специй и сока. Настоящий вкус Грузии у вас дома.

Засолка сала кажется простой, но на деле этот процесс требует внимательности и знания нюансов. Именно они определяют, получится у вас нежная и ароматная закуска или продукт испортится.

Читайте также
Готовим панакоту: как добиться идеальной текстуры и сливочного вкуса
Семья и жизнь
Готовим панакоту: как добиться идеальной текстуры и сливочного вкуса
Карпаччо дома: как легко приготовить из курицы по-итальянски
Семья и жизнь
Карпаччо дома: как легко приготовить из курицы по-итальянски
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Семья и жизнь
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Хит советских столовых: как приготовить ту самую густую томатную подливу за 20 минут
Общество
Хит советских столовых: как приготовить ту самую густую томатную подливу за 20 минут
Творожное тесто нежнее нежного, как слоеное. Готовлю сразу две порции — ароматные рогалики с начинкой
Общество
Творожное тесто нежнее нежного, как слоеное. Готовлю сразу две порции — ароматные рогалики с начинкой
рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.