Чанахи по-грузински с мясом и овощами: томленое блюдо в горшочках, которое сохраняет традиции и удивляет вкусом

Название блюда чанахи произошло от глиняного горшка с широким дном и узким горлышком, в котором его готовили издавна. Такая форма помогала блюду не выкипать и томиться медленно, полностью раскрывая вкус мяса, овощей и специй. Сегодня этот рецепт сохранил простоту, но стал еще удобнее в приготовлении.

Ингредиенты:

телячья лопатка или говядина — 1 кг

картофель — 4–6 клубней

баклажаны — 2-3 шт.

репчатый лук — 2 головки

помидоры — 2-3 шт.

острый перец — 1 стручок

чеснок — 3-4 зубчика

зелень (кинза, базилик) — по вкусу

томатная паста — 1 ст. л.

специи: паприка (1 ч. л.), хмели-сунели (1 ст. л.), уцхо-сунели (0,5 ч. л.), черный перец, морская соль

лавровый лист — 2-3 шт.

масло для обжарки

вода или мясной бульон — 2-3 стакана

Как готовить чанахи пошагово:

Шаг 1. Подготовка мяса

Нарежьте телятину крупными кубиками и обжарьте на сильном огне до румяной корочки.

Шаг 2. Овощи

В том же жире обжарьте лук до мягкости. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите на 15 минут, промокните и обжарьте. Картофель нарежьте крупными кусками, помидоры очистите от кожицы и нарежьте дольками. Перец порежьте кольцами, чеснок слегка раздавите.

Шаг 3. Укладка в горшочки

Выкладывайте слоями: мясо со специями, лук и баклажаны, картофель, снова специи, затем помидоры, острый перец, чеснок и зелень. В каждый горшочек добавьте лавровый лист и ложку томатной пасты.

Шаг 4. Томление

Залейте горячей водой или бульоном почти до краев, накройте крышками. Готовьте в духовке при 180 °C около 1,5 часа, затем уменьшите температуру до 150 °C и томите еще час.

Результат

Мясо станет невероятно мягким, а овощи пропитаются ароматами специй и сока. Настоящий вкус Грузии у вас дома.

