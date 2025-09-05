Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае

Космея — идеальный выбор для осеннего посева. Её неприхотливость и способность к самосеву делают процесс простым и эффективным. Посев под зиму закаливает семена, обеспечивая дружные и крепкие всходы весной. Растения получаются более выносливыми, лучше адаптированными к погодным условиям и зацветают раньше.

Выберите солнечный участок с хорошо дренированной почвой. Просто рассейте семена по поверхности грунта и слегка прижмите их ладонью. Полив не требуется — осенней влаги и снежного покрова будет достаточно. Весной останется лишь проредить сеянцы. Этот способ максимально приближен к естественному циклу растения, что гарантирует пышное и долгое цветение без лишних хлопот.

