Выживет в морозы и адскую жару! Многолетник-талисман для подзимнего посева!

Годеция — прекрасный выбор для подзимнего посева, позволяющий получить раннее и пышное цветение. Этот изящный многолетник, холодостойкий и неприхотливый, хорошо переносит умеренные морозы. Посев проводят в конце октября — ноябре, после установления стабильно холодной погоды, чтобы семена не проросли раньше. Выберите солнечный, защищенный от ветра участок с рыхлой почвой.

Семена равномерно распределите по поверхности уплотненной земли и слегка присыпьте тонким слоем питательного грунта или песка. Поливать посевы не нужно — весенней влаги будет достаточно. Для защиты от сильных морозов грядку можно укрыть лапником или агроволокном, которое следует снять сразу после схода снега. Весной всходы прореживают. Такой способ закаливает растения, делая их более сильными и устойчивыми к болезням.

