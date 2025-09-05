Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:00

Выживет в морозы и адскую жару! Многолетник-талисман для подзимнего посева!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Годеция — прекрасный выбор для подзимнего посева, позволяющий получить раннее и пышное цветение. Этот изящный многолетник, холодостойкий и неприхотливый, хорошо переносит умеренные морозы. Посев проводят в конце октября — ноябре, после установления стабильно холодной погоды, чтобы семена не проросли раньше. Выберите солнечный, защищенный от ветра участок с рыхлой почвой.

Семена равномерно распределите по поверхности уплотненной земли и слегка присыпьте тонким слоем питательного грунта или песка. Поливать посевы не нужно — весенней влаги будет достаточно. Для защиты от сильных морозов грядку можно укрыть лапником или агроволокном, которое следует снять сразу после схода снега. Весной всходы прореживают. Такой способ закаливает растения, делая их более сильными и устойчивыми к болезням.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

многолетники
цветы
садоводы
дачники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный шансонье получил российский паспорт
«Позиция Трампа отличается»: в Кремле указали на циничность главы США
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков раскрыл, с кем у Кремля «общения как такового нет»
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побега из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.