Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 06:35

Выдержит морозы до −38°С! Сажайте в сентябре, мини-розочки раскроются в мае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лаватера, или дикая роза, — отличный кандидат для подзимнего посева. Её неприхотливость и холодостойкость позволяют семенам пройти естественную стратификацию, что гарантирует крепкие и закаленные всходы весной. Такой способ обеспечивает более раннее и продолжительное цветение.

К посеву приступайте после установления стабильных заморозков, обычно в конце октября или ноябре. Выберите солнечное место с легкой, хорошо дренированной почвой, чтобы избежать застоя влаги. Семена распределите по уплотненной поверхности грунта и присыпьте тонким слоем подготовленной земли или торфа. Для успешной зимовки обязательна мульча — используйте компост или перегной, который весной послужит первой подкормкой.

Всходы появятся дружно, как только прогреется земля. Их останется лишь проредить. Этот метод максимально прост и эффективен, экономя ваше время весной.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, почему отношения США и РФ не могут нормализоваться быстрее
В России предложили наказывать за неисполненное обещание жениться
«Верить никому нельзя»: Путин обратился к россиянам с одним советом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 сентября: инфографика
В Кремле описали сценарий, когда конфликт на Украине нельзя завершить мирно
ПВО уничтожила почти 100 БПЛА, атаковавших Россию ночью
Покупаем сыр и орехи: как вкусно запечь свеклу в духовке
Ночь в российском регионе прошла под звуки работы ПВО по украинским дронам
США впервые за 33 года купили у России яйца
Встречу «коалиции желающих» назвали подтверждением раскола в ЕС
Педиатр поставила точку в споре, можно ли детям есть грибы
Психолог ответила, как принуждение учиться на отлично приводит к катастрофе
Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву
Генпрокурор РФ рассказал, откуда берутся поборы с предпринимателей
Россиянам объяснили, как снизить расходы на электроэнергию на 30%
Готовим турецкую лепешку гезлеме — простую и вкусную. Лучше, чем чебуреки!
Названы пластические операции с быстрым визуальным эффектом
Попытка ВСУ атаковать Рязанскую область обернулась провалом
ВСУ потеряли беспилотники, пытаясь атаковать российский регион
С дымком: запеченная свекла в фольге — удивите себя и гостей
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.