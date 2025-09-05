Выдержит морозы до −38°С! Сажайте в сентябре, мини-розочки раскроются в мае

Лаватера, или дикая роза, — отличный кандидат для подзимнего посева. Её неприхотливость и холодостойкость позволяют семенам пройти естественную стратификацию, что гарантирует крепкие и закаленные всходы весной. Такой способ обеспечивает более раннее и продолжительное цветение.

К посеву приступайте после установления стабильных заморозков, обычно в конце октября или ноябре. Выберите солнечное место с легкой, хорошо дренированной почвой, чтобы избежать застоя влаги. Семена распределите по уплотненной поверхности грунта и присыпьте тонким слоем подготовленной земли или торфа. Для успешной зимовки обязательна мульча — используйте компост или перегной, который весной послужит первой подкормкой.

Всходы появятся дружно, как только прогреется земля. Их останется лишь проредить. Этот метод максимально прост и эффективен, экономя ваше время весной.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.