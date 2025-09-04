Сажайте под зиму — алые свечи вспыхнут в мае! Чудо-многолетник

Если вы хотите добавить в свой сад сочных красных красок, обязательно посейте лихнис под зиму! Этот неприхотливый многолетник, известный в народе как «зорька», поражает своей жизнестойкостью и ярким цветением. Его огненные соцветия будут гореть в саду с июня по июль, привлекая бабочек и пчел.

В конце сентября выберите солнечное место с любой почвой — лихнис действительно растет даже на бедных грунтах. Сделайте неглубокие бороздки около 1 см, посейте семена с расстоянием 5–7 см и присыпьте землей. Не поливайте — осенних дождей будет достаточно. До весны можно забыть о посевах — семена пройдут естественную стратификацию.

Весной, когда почва прогреется, появятся дружные всходы. В фазе 2–3 настоящих листьев проредите сеянцы, оставив между ними 15–20 см. Уход минимален: прополка и полив только в засуху. Уже в первый год лихнис нарастит мощную розетку листьев, а на второй год подарит первые соцветия.

Это растение действительно быстро разрастается, поэтому лучше сразу ограничить его распространение декоративным бордюром или посадкой в приподнятые клумбы. Зато вы получите идеальный цветник для «ленивых» — яркий, жизнерадостный и не требующий особого внимания!

