Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 14:00

Сажайте под зиму — алые свечи вспыхнут в мае! Чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите добавить в свой сад сочных красных красок, обязательно посейте лихнис под зиму! Этот неприхотливый многолетник, известный в народе как «зорька», поражает своей жизнестойкостью и ярким цветением. Его огненные соцветия будут гореть в саду с июня по июль, привлекая бабочек и пчел.

В конце сентября выберите солнечное место с любой почвой — лихнис действительно растет даже на бедных грунтах. Сделайте неглубокие бороздки около 1 см, посейте семена с расстоянием 5–7 см и присыпьте землей. Не поливайте — осенних дождей будет достаточно. До весны можно забыть о посевах — семена пройдут естественную стратификацию.

Весной, когда почва прогреется, появятся дружные всходы. В фазе 2–3 настоящих листьев проредите сеянцы, оставив между ними 15–20 см. Уход минимален: прополка и полив только в засуху. Уже в первый год лихнис нарастит мощную розетку листьев, а на второй год подарит первые соцветия.

Это растение действительно быстро разрастается, поэтому лучше сразу ограничить его распространение декоративным бордюром или посадкой в приподнятые клумбы. Зато вы получите идеальный цветник для «ленивых» — яркий, жизнерадостный и не требующий особого внимания!

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

многолетники
дачники
садоводы
растения
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт истинный смысл резких заявлений Рютте в адрес России
Огромная пробка парализовала Крымский мост
«Это страшный сон»: в России объяснили двойственность парада в Китае
Спасатели два километра пробирались по лесу ради женщины с инсультом
Пассажиров эвакуировали из здания вокзала в российском регионе
Двухэтажный автобус протаранил толпу людей в центре Лондона
В офисе Зеленского раскрыли, какие гарантии безопасности нужны Украине
Москвичам рассказали о неудобствах из-за необычного парада
В Госдуме объяснили, кому повысят пенсионные выплаты с 1 октября
Составлен список главных спонсоров ВСУ: кто платит за чужую войну
«Окно не останется открытым»: в Хорватии увидели сигнал Западу от Путина
Стало известно, с кем Зеленский хочет провести переговоры
Что известно о больном раком мальчике, которому Путин дал самолет
Россиянин в порыве бешенства откусил отцу невесты нос
«Все к этому идет»: чемпион ОИ раскрыл, когда Россию вернут на Олимпиаду
Появилось видео, как артиллерия разрывает на куски лодку с разведчиками ВСУ
Прокурор запросил условный срок для отца отравившихся дихлофосом детей
Пасынок украл у отчима сигареты и оказался фигурантом уголовного дела
В российском регионе трактористы наткнулись на опасного хищника
Развитие искусственного интеллекта в медиабизнесе находится в начале пути
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.