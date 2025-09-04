Выживает в сорняках и мощно цветет: посадил и забыл на 10 лет

Этот многолетник выживает в сорняках и мощно цветет с июня по сентябрь. Он не болеет, не требует подкормок и с каждым годом образует все более пышные куртины. Посадил и забыл на 10 лет.

Эхинацея пурпурная — идеальный многолетник для неухоженных участков, который превратит проблемную зону в цветущий оазис уже к следующему лету. Этот неприхотливый цветок обладает феноменальной живучестью: растет на бедных и каменистых почвах, выдерживает засуху и морозы до -40 °C, а его мощная корневая система подавляет даже самые агрессивные сорняки.

При осенней посадке (сентябрь-октябрь) эхинацея успевает укорениться до заморозков, а в июне уже распускает первые крупные розово-пурпурные цветы с медовым ароматом. Достаточно перекопать участок, удалить крупные корни сорняков, посадить деленки на глубину 5 см и замульчировать компостом — дальше растение развивается без вашего участия.

