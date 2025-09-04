Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 13:01

Выживает в сорняках и мощно цветет: посадил и забыл на 10 лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник выживает в сорняках и мощно цветет с июня по сентябрь. Он не болеет, не требует подкормок и с каждым годом образует все более пышные куртины. Посадил и забыл на 10 лет.

Эхинацея пурпурная — идеальный многолетник для неухоженных участков, который превратит проблемную зону в цветущий оазис уже к следующему лету. Этот неприхотливый цветок обладает феноменальной живучестью: растет на бедных и каменистых почвах, выдерживает засуху и морозы до -40 °C, а его мощная корневая система подавляет даже самые агрессивные сорняки.

При осенней посадке (сентябрь-октябрь) эхинацея успевает укорениться до заморозков, а в июне уже распускает первые крупные розово-пурпурные цветы с медовым ароматом. Достаточно перекопать участок, удалить крупные корни сорняков, посадить деленки на глубину 5 см и замульчировать компостом — дальше растение развивается без вашего участия.

Ранее был назван многолетник, который цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью и получите синее чудо в саду.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт истинный смысл резких заявлений Рютте в адрес России
Огромная пробка парализовала Крымский мост
«Это страшный сон»: в России объяснили двойственность парада в Китае
Спасатели два километра пробирались по лесу ради женщины с инсультом
Пассажиров эвакуировали из здания вокзала в российском регионе
Двухэтажный автобус протаранил толпу людей в центре Лондона
В офисе Зеленского раскрыли, какие гарантии безопасности нужны Украине
Москвичам рассказали о неудобствах из-за необычного парада
В Госдуме объяснили, кому повысят пенсионные выплаты с 1 октября
Составлен список главных спонсоров ВСУ: кто платит за чужую войну
«Окно не останется открытым»: в Хорватии увидели сигнал Западу от Путина
Стало известно, с кем Зеленский хочет провести переговоры
Что известно о больном раком мальчике, которому Путин дал самолет
Россиянин в порыве бешенства откусил отцу невесты нос
«Все к этому идет»: чемпион ОИ раскрыл, когда Россию вернут на Олимпиаду
Появилось видео, как артиллерия разрывает на куски лодку с разведчиками ВСУ
Прокурор запросил условный срок для отца отравившихся дихлофосом детей
Пасынок украл у отчима сигареты и оказался фигурантом уголовного дела
В российском регионе трактористы наткнулись на опасного хищника
Развитие искусственного интеллекта в медиабизнесе находится в начале пути
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.