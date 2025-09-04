Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 06:20

В Госдуме опровергли слухи об изъятии земельных участков с 1 сентября

Депутат Гаврилов опроверг слухи об изъятии земельных участков с 1 сентября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Слухи о том, что с 1 сентября начнут изымать земельные участки, являются фейком, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он пояснил, что в силу вступил только перечень признаков неиспользования земли.

С 1 сентября в России начинает действовать постановление правительства № 826, которое закрепляет перечень признаков неиспользования земельных участков. Эта тема вызвала немало обсуждений, в том числе и опасений: звучат заявления, что новые правила якобы облегчат изъятие земли у граждан. Однако в действительности механизм остался прежним, а перечень критериев скорее ограничивает усмотрение проверяющих, чем расширяет его, — сказал Гаврилов.

Теперь, по его словам, участок считается неиспользуемым, если он захламлен или загрязнен, а владелец земли не занимается уборкой. Кроме того, отметил Гаврилов, в список попали сорняки выше метра или деревья и кустарники, не относящиеся к декоративным. По словам депутата, для участков под строительство важным критерием станет отсутствие здания или сооружения более пяти лет.

В отдельный пункт вынесено разрушение уже существующих строений, если собственник не предпринимает никаких мер для их восстановления. Важно отметить: такие признаки фиксируются только после того, как инспектор вынесет официальное предписание, а у владельца будет время устранить замечания. На практике это означает, что, прежде чем может начаться отсчет сроков, собственник должен получить уведомление, — объяснил Гаврилов.

Он уточнил, что если предписание было проигнорировано, то начинается отсчет трехлетнего периода, по истечении которого возможно обращение в суд. Поэтому, по словам депутата, между первой проверкой и потенциальной потерей участка могут пройти годы.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила выдачи наличных средств через банкоматы. Теперь финансовые организации обязаны проверять операции на предмет признаков мошеннических действий перед выдачей денег.

Россия
Госдума
дачи
законы
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольство РФ выясняет, были ли россияне среди погибших в Лиссабоне
Стычки, протесты: что происходит с дорогой через «Лосиный остров»
Врач рассказала о влиянии позы для сна на здоровье
Лондон направил Киеву более $1 млрд доходов от замороженных активов РФ
В четырех регионах РФ планируют ужесточить правила продажи алкоголя
Захарова заявила, что освобождение россиян в Баку станет важным шагом
ВСУ устроили массированную атаку на российский регион
В Госдуме высказались о полной замене врачей искусственным интеллектом
На руднике в Якутии произошло обрушение горной породы
В Госдуме опровергли слухи об изъятии земельных участков с 1 сентября
На российский город обрушилось «облачное цунами»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 сентября
Водителям рассказали, как спасти автомобильный салон от выцветания
«Ежедневный фейкомет»: Захарова отреагировала на новости о фон дер Ляйен
В России озвучили сроки пилотного запуска онлайн-продаж энергетиков и вина
В США раскрыли, как и когда отправят астронавтов на Марс
HR-эксперт ответила, каких специалистов не хватает на рынке труда
Незавидное положение ВСУ и огромные потери: успехи ВС РФ к утру 4 сентября
На юге Украины раздались несколько взрывов
Врач предупредила о ключевых особенностях витаминов группы B
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.