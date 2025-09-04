В Госдуме опровергли слухи об изъятии земельных участков с 1 сентября Депутат Гаврилов опроверг слухи об изъятии земельных участков с 1 сентября

Слухи о том, что с 1 сентября начнут изымать земельные участки, являются фейком, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он пояснил, что в силу вступил только перечень признаков неиспользования земли.

С 1 сентября в России начинает действовать постановление правительства № 826, которое закрепляет перечень признаков неиспользования земельных участков. Эта тема вызвала немало обсуждений, в том числе и опасений: звучат заявления, что новые правила якобы облегчат изъятие земли у граждан. Однако в действительности механизм остался прежним, а перечень критериев скорее ограничивает усмотрение проверяющих, чем расширяет его, — сказал Гаврилов.

Теперь, по его словам, участок считается неиспользуемым, если он захламлен или загрязнен, а владелец земли не занимается уборкой. Кроме того, отметил Гаврилов, в список попали сорняки выше метра или деревья и кустарники, не относящиеся к декоративным. По словам депутата, для участков под строительство важным критерием станет отсутствие здания или сооружения более пяти лет.

В отдельный пункт вынесено разрушение уже существующих строений, если собственник не предпринимает никаких мер для их восстановления. Важно отметить: такие признаки фиксируются только после того, как инспектор вынесет официальное предписание, а у владельца будет время устранить замечания. На практике это означает, что, прежде чем может начаться отсчет сроков, собственник должен получить уведомление, — объяснил Гаврилов.

Он уточнил, что если предписание было проигнорировано, то начинается отсчет трехлетнего периода, по истечении которого возможно обращение в суд. Поэтому, по словам депутата, между первой проверкой и потенциальной потерей участка могут пройти годы.

