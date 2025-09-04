Растет в полной тени и долго цветет: этот многолетник выживет у каждого

Астильба — этот многолетник выживет у каждого. Он растет в полной тени, где другие растения гибнут, отличается морозостойкостью (до -37 °C), устойчивостью к болезням и вредителям, а также долго цветет — с июня по сентябрь.

Пышные метельчатые соцветия белого, розового, красного или пурпурного оттенков не выгорают на солнце и прекрасно стоят в срезке. Астильба не требует сложного ухода — достаточно посадки во влажную почву с добавлением компоста и мульчирования для сохранения влаги. Она быстро разрастается, подавляя сорняки, и может десятилетиями расти на одном месте без омоложения.

Этот многолетник идеален для оформления берегов водоемов, теневых миксбордеров и создания «северного» сада — дарит яркие краски даже в самых проблемных зонах участка.

