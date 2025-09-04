Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 00:01

Растет в полной тени и долго цветет: этот многолетник выживет у каждого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астильба — этот многолетник выживет у каждого. Он растет в полной тени, где другие растения гибнут, отличается морозостойкостью (до -37 °C), устойчивостью к болезням и вредителям, а также долго цветет — с июня по сентябрь.

Пышные метельчатые соцветия белого, розового, красного или пурпурного оттенков не выгорают на солнце и прекрасно стоят в срезке. Астильба не требует сложного ухода — достаточно посадки во влажную почву с добавлением компоста и мульчирования для сохранения влаги. Она быстро разрастается, подавляя сорняки, и может десятилетиями расти на одном месте без омоложения.

Этот многолетник идеален для оформления берегов водоемов, теневых миксбордеров и создания «северного» сада — дарит яркие краски даже в самых проблемных зонах участка.

Ранее был назван многолетник, который растет из семян и цветет уже в первый год.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы на Агафона, 4 сентября: бойтесь лешего и зайцев
Раскрыто число беспилотников, сбитых незадолго до полуночи над Россией
Зеленский признал, что «коалиция желающих» выглядит теоретической
Вдова, дочь в 67 лет, пасынок — преемник: как живет семья Ворошилова
«Расслабляться нельзя»: Путин о спецоперации на Украине
Чистая классика: салат из огурцов на зиму — с морковушкой и луком
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне ради выживания
Крушение фуникулера унесло жизни по меньшей мере 15 человек
Украинский флот уже не оправится: российское чудо-оружие кошмарит ВСУ
Трамп признался, что посмотрел одно мероприятие с участием Путина
Ученые раскрыли, почему стало модно выбирать для отношений некрасивых людей
Это восторг: салат на зиму с цветной капустой и кунжутной пастой
В Турции затонула роскошная яхта стоимостью 7,6 млн рублей
«Хуже «голой» вечеринки»: как накажут Егора Крида за разврат на концерте
Стало известно, на что пошла Германия в деле о подрыве «Северных потоков»
Ташкент призвал Москву наказать россиянина за оскорбление мигранта
Раскрыты потери ВСУ за месяц
Историк раскрыл тайный смысл слов президента Финляндии о «победе» над СССР
В Израиле почтили память героев Второй мировой войны
В России рассказали о незавидном положении ВСУ в Серебрянском лесу
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.