Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 19:25

Ржавый гвоздь и яблоня — старинный метод для рекордного урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Старинный способ увеличения урожайности плодовых деревьев снова набирает популярность среди садоводов. Иногда достаточно обычного ржавого гвоздя, чтобы стимулировать обильное плодоношение.

Принцип работы метода
Метод основан на стрессовой стимуляции дерева. Гвоздь вбивают в ствол яблони на высоте около 50 см, слегка наклонив вниз. Ржавый металл выделяет оксиды железа, полезные для растения.

Для каких деревьев подходит
Особенно эффективен метод для взрослых яблонь, которые стали хуже плодоносить. Стресс заставляет дерево мобилизовать ресурсы для продолжения рода. Молодым деревьям достаточно 1–2 гвоздей, старым — 3–4. Избыточное количество может навредить.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оптимальное время и уход
Лучшее время — ранняя весна до начала сокодвижения. Гвозди оставляют в стволе, они постепенно ржавеют и снабжают дерево железом, предотвращая хлороз. Место введения обрабатывают садовым варом, чтобы защитить от инфекции. Через год ранка полностью зарастает.

Эффект на другие культуры
Метод работает не только с яблонями, но и с грушами, сливами и другими семечковыми деревьями. Косточковые культуры реагируют слабее, но эффект всё равно заметен.

Экологичный и безопасный способ
Этот способ особенно ценен для садоводов, которые избегают химических стимуляторов плодоношения. Он полностью экологичен, безопасен и позволяет увеличить урожай без лишней химии.

После уборки картофеля почва часто остаётся обеднённой, но восстановить её плодородие можно без тонны навоза. Достаточно посеять белую горчицу или рожь — они улучшают структуру земли и обогащают её органикой.

растения
огороды
урожай
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол высказался о грубых словах Мерца в адрес Путина
Путин сделал неожиданное признание о боях на Украине
Окутанный ядовитым дымом Калуш после массированной атаки попал на видео
Политолог объяснил страх Трампа из-за «заговора» России, Китая и КНДР
Харьковчанин с раскладной дубинкой защитил земляка от ТЦК
Продюсер рассказал, как могут наказать Егора Крида
Колонну НАТО «утрамбовали», диаспоры в ужасе, десант в Одессе: что дальше
Звезда «6 кадров» высказался о Галкине и Назарове
Минюст предложил обеспечивать малышей в колониях зубной пастой и шампунем
Трогавший за промежность девочку в «Лондон Молле» поплатился за выходку
«Папины дочки», романы, свадьба с Миногаровой: как живет Александр Горчилин
Американист назвал виновного в «заговоре» РФ, Китая и КНДР против США
Российские кочевницы получили новые права
Путин ответил на обвинения американских СМИ в адрес Уиткоффа
Международный парад парусов прошел в рамках ВЭФ
Трамп пообещал Путину «нечто», если будет недоволен решением по Украине
Трамп раскрыл свои планы, в которых есть Путин
Новые условия семейной ипотеки: кто сохранит на нее право, кто потеряет
Трамп высказался о своих отношениях с главами России, Китая и КНДР
Епископа УПЦ насильно мобилизовали и отправили на украинский полигон
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.