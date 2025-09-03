Соседи по даче крутили пальцем у виска — к осени завидовали результату

Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 13:42

Растительные остатки после сбора урожая — это ценный ресурс для повышения плодородия почвы и защиты растений. Правильное использование ботвы позволяет создать замкнутый цикл питания на участке, сократить расходы на удобрения и улучшить структуру грунта. Этот экологичный подход особенно важен для сторонников органического земледелия.

Основные способы применения: приготовление компоста, создание теплых грядок, мульчирование, приготовление жидких удобрений и растительных настоев для защиты от вредителей. Ключевой секрет — использование здоровой ботвы без признаков заболеваний, которая обогащает почву питательными веществами и улучшает ее влагоудерживающую способность. Картофельную и томатную ботву лучше компостировать отдельно из-за содержания соланина.

Ранее сообщалось о том, как подготовить грунт к высадке огурцов и помидоров. Эти советы помогут вам создать идеальные условия для роста растений.

