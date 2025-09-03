Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 05:43

Успейте посадить в сентябре! Эти цветы будут радовать, когда у других пусто

Сентябрь — оптимальное время для посадки многолетних цветов, которые успеют укорениться до зимы и зацветут в следующем сезоне на несколько недель раньше. Правильно подобранные культуры будут радовать цветением до самых морозов этой осенью и первыми пробудятся следующей весной. Такой подход позволяет создать непрерывно цветущий сад с минимальными усилиями.

Для сентябрьской посадки идеально подходят: луковичные (тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты), многолетники (пионы, лилейники, флоксы, рудбекии), а также двулетники (виолы, маргаритки, незабудки). Ключевой секрет — посадка за 3–4 недели до наступления устойчивых заморозков, что дает растениям время на укоренение. Глубина посадки должна соответствовать тройной высоте луковицы, а почву следует замульчировать торфом или компостом.

