Обстрелы ВСУ повредили более 10 домов в одном регионе Ганчев: более 10 домов повреждены из-за обстрела ВСУ в Харьковской области

Более 10 домов и сельхозтехника были повреждены из-за обстрела ВСУ нескольких сел в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале. По его словам, противник обстрелял Пески, Станцию Тополи, Лиман Второй, Богдановское, Николаевку и Таволжанку.

В результате обстрела повреждены более десяти домовладений и сельхозтехника в разных населенных пунктах, — уточнил Ганчев.

Он отметил, что ВСУ наносили удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Ганчев подчеркнул, что сведения о пострадавших и разрушениях уточняются. По его данным, ВСУ задействовали FPV-дроны и РСЗО «Град».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека получили ранения при обстреле ВСУ Новой Таволжанки. Глава региона уточнил, что всех пострадавших жителей села госпитализировали.

24 августа в ЛНР три человека получили ранения в Сватово в результате артиллерийского удара ВСУ по городу. Оперативные службы уточнили, что обстрел произошел утром, около 09:30 по московскому времени.