Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 13:23

Обстрелы ВСУ повредили более 10 домов в одном регионе

Ганчев: более 10 домов повреждены из-за обстрела ВСУ в Харьковской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Более 10 домов и сельхозтехника были повреждены из-за обстрела ВСУ нескольких сел в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале. По его словам, противник обстрелял Пески, Станцию Тополи, Лиман Второй, Богдановское, Николаевку и Таволжанку.

В результате обстрела повреждены более десяти домовладений и сельхозтехника в разных населенных пунктах, — уточнил Ганчев.

Он отметил, что ВСУ наносили удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Ганчев подчеркнул, что сведения о пострадавших и разрушениях уточняются. По его данным, ВСУ задействовали FPV-дроны и РСЗО «Град».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека получили ранения при обстреле ВСУ Новой Таволжанки. Глава региона уточнил, что всех пострадавших жителей села госпитализировали.

24 августа в ЛНР три человека получили ранения в Сватово в результате артиллерийского удара ВСУ по городу. Оперативные службы уточнили, что обстрел произошел утром, около 09:30 по московскому времени.

Виталий Ганчев
Харьковская область
обстрелы
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Раскрыта судьба пропавшего в Сочи альпиниста
В Бурятии ответили Дерипаске на идею «закрыть» Байкал
Пожилую женщину спас суд после взятия кредита под 27%
Зеленский пообещал «ощутимое усиление» Украины
Неадекват с двумя ножами зарезал девушку под крики о проблемах с потенцией
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.