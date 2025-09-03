Саммит ШОС — 2025
Ни одна мышь не пройдет! Что оставить на даче, чтобы не завелись крысы

Правильная подготовка дачного участка к зиме — единственный способ предотвратить нашествие грызунов. Рассказываем, что оставить на даче, чтобы не завелись крысы.

Грызуны приходят на участки в поисках пищи и укрытия, поэтому главное правило — не оставлять ничего съедобного. Обязательно уберите все остатки урожая: корнеплоды, семена и зерно. Не складируйте на участке компост с пищевыми отходами, особенно с мясом, крупами или хлебом. Сухие ветки, листву и мусор сожгите или вывезите — они становятся идеальным укрытием для гнезд.

Для защиты разложите по периметру и в потенциальных местах проникновения природные репелленты: сухую мяту, полынь, бузину или пижму. Их запах отпугивает грызунов. Ни одна мышь не пройдет! Также оставьте несколько емкостей с золой — она раздражает лапки и пищевод крыс. Заделайте все щели в сараях и доме, поставьте металлические сетки на вентиляционные отверстия. Эти меры создадут непреодолимый барьер для грызунов и сохранят ваш участок в безопасности до весны.

Ранее стало известно, какой многолетний цветок отпугивает крыс и мышей.

дачи
огороды
грызуны
крысы
